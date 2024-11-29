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Политика

Бюджет ФОМС Псковской области принят в первом чтении

Процедуру первого чтения прошёл проект бюджета территориального ФОМС Псковской области на 2025 год и плановый период. Депутатский корпус рассмотрел законопроект на 39-й сессии и утвердил основные параметры финансирования расходов на реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Общий объём доходов и расходов бездефицитного бюджета ФОМС в 2025 году запланирован в размере 12 млрд 711 млн 205,8 тысячи рублей. В сравнении с текущем годом показатели выросли более чем на 1,7 млрд рублей. Рост финансирования, несмотря на сокращение числа застрахованных жителей региона, связан с увеличением на 17,5 % размера подушевого норматива медицинской помощи.

Основная часть средств поступает в территориальный ФОМС из федерального бюджета. За счёт региона покрываются страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения области – по расчётам в составе субвенции эта сумма на 2025 год составила 3 млрд 646 млн 503,5 тысячи рублей.

Рассмотрение законопроекта во втором и окончательном, третьем чтении состоится на декабрьской сессии регионального парламента.

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Проект бюджета Псковской области на 2025 год принят в первом чтении

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