Бюджет ФОМС Псковской области принят в первом чтении

12:28, 28 ноября 2024, ПАИ

Процедуру первого чтения прошёл проект бюджета территориального ФОМС Псковской области на 2025 год и плановый период. Депутатский корпус рассмотрел законопроект на 39-й сессии и утвердил основные параметры финансирования расходов на реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Общий объём доходов и расходов бездефицитного бюджета ФОМС в 2025 году запланирован в размере 12 млрд 711 млн 205,8 тысячи рублей. В сравнении с текущем годом показатели выросли более чем на 1,7 млрд рублей. Рост финансирования, несмотря на сокращение числа застрахованных жителей региона, связан с увеличением на 17,5 % размера подушевого норматива медицинской помощи.

Основная часть средств поступает в территориальный ФОМС из федерального бюджета. За счёт региона покрываются страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения области – по расчётам в составе субвенции эта сумма на 2025 год составила 3 млрд 646 млн 503,5 тысячи рублей.

Рассмотрение законопроекта во втором и окончательном, третьем чтении состоится на декабрьской сессии регионального парламента.