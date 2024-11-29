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Политика

Федеральные нормы о соцподдержке участников СВО отразили в законе Псковской области

Расширены категории участников специальной военной операции, имеющих право на однократное первоочередное бесплатное предоставление в собственность земельных участков. Изменения в областной закон приняли депутаты Псковского областного Собрания на 39-й сессии сегодня, 28 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

На основании распоряжения президента России Владимира Путина возможность бесплатно получить землю от государства дополнительно предоставлена контрактникам, выполняющим задачи в зоне СВО в составе войск национальной гвардии. В прежней формулировке правовой нормы эта мера социальной поддержки распространялась только на лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России.

Добавим, что регулирование права на получение земельных участков категориями лиц, связанными с участием в СВО, осуществляется как федеральными, так и региональными законами.

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