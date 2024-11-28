Регулирующий вопросы занятости населения закон приняли депутаты в Псковской области

13:23, 28 ноября 2024, ПАИ

Закон Псковской области «Об отдельных вопросах в сфере занятости населения» принят на 39-й сессии регионального парламента сегодня, 28 ноября. Как сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания, документ содержит положения, касающиеся полномочий государственных органов: областного Собрания депутатов, губернатора, правительства и профильного исполнительного органа.

Отдельными статьями устанавливаются квоты для приёма на работу инвалидов и других категорий граждан. Так, работодателям, имеющим от 35 до 100 работников, предписано принимать на работу инвалидов в количестве 3 % от среднесписочной численности работников. Если численность более ста сотрудников, процент снижается до двух.

Для содействия занятости особо нуждающихся в соцзащите граждан закон устанавливает квоту для приёма на работу несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, детей-сирот, получивших профессиональное образование, а также лиц, вышедших из мест лишения свободы.

Принятие закона не повлечёт выделения дополнительных бюджетных средств. В то же время документ допускает, что на предоставление дополнительных мер государственной поддержки в сфере занятости населения средства могут потребоваться.