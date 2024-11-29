Псковские депутаты поддержали запрет на приём в школы иностранцев без знания русского языка
Инициативу о запрете приёма в школы детей мигрантов, не знающих русского языка, поддержали депутаты Псковского областного Собрания. Проект федерального закона был рассмотрен на 39-й сессии регионального парламента сегодня, 28 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.
Законопроект, в числе авторов которого спикер Госдумы Вячеслав Володин, устанавливает запрет на приём в школы детей иностранцев, если они не смогли пройти тест на знание русского языка в объёме, достаточном для освоения образовательных программ. Кроме того, иностранные граждане будут приниматься на обучение только при предъявлении документа, подтверждающего законность нахождения на территории России.
В случае принятия закона порядок проведения тестирования мигрантов на знание русского языка будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти.
Первое чтение проекта закона «О внесении изменений в статьи 67 и 78 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в Госдуме запланировано на 10 декабря. Постановление Псковского областного Собрания депутатов о поддержке федеральной инициативы будет направлено в нижнюю палату российского парламента.
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