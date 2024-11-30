Псковичку поймали на серийной краже продуктов
Жительницу Пскова задержали за серийную кражу продуктов из магазинов, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.
Установлено, что с 1 по 15 сентября 24-летняя псковичка целенаправленно приходила в магазины города, складывала нужный ей товар в сумку и, не оплатив его, уходила из магазина.
Всего до задержания полицией женщина успела совершить три такие кражи.
Она обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ей грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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