Псковичку поймали на серийной краже продуктов

14:49, 28 ноября 2024, ПАИ

Жительницу Пскова задержали за серийную кражу продуктов из магазинов, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что с 1 по 15 сентября 24-летняя псковичка целенаправленно приходила в магазины города, складывала нужный ей товар в сумку и, не оплатив его, уходила из магазина.

Всего до задержания полицией женщина успела совершить три такие кражи.

Она обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ей грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.