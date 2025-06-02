Около восьми миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

15:08, 02 июня 2025, ПАИ

Около восьми миллионов рублей лишились несколько жителей Пскова, Великих Лук, Новосокольников и Псковского района после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, пока неустановленные злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили жителям региона. Они убеждали людей перевести деньги на «безопасные счета» и предлагали дополнительные заработки в интернете, в результате чего завладели сбережениями граждан. Кроме того, некоторые доверчивые пользователи стали жертвами мошенников при совершении сделок на интернет-площадках.

В итоге потерпевшие, среди которых были пенсионеры, обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.