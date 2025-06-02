Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Около восьми миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

Около восьми миллионов рублей лишились несколько жителей Пскова, Великих Лук, Новосокольников и Псковского района после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По данным следствия, пока неустановленные злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили жителям региона. Они убеждали людей перевести деньги на «безопасные счета» и предлагали дополнительные заработки в интернете, в результате чего завладели сбережениями граждан. Кроме того, некоторые доверчивые пользователи стали жертвами мошенников при совершении сделок на интернет-площадках.

В итоге потерпевшие, среди которых были пенсионеры, обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июня 2025

Великолучанин предстанет перед судом за выращивание конопли в бытовках
02 июня 2025

Около восьми миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками
02 июня 2025

Пожарные спасли ребёнка в Печорах
02 июня 2025

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за выходные
02 июня 2025

В Дно женщина выпала из окна многоквартирного дома
02 июня 2025

В психбольницу спецтипа отправили убившую троих детей великолучанку
02 июня 2025

Восемь человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
01 июня 2025

Подросток на велосипеде въехал в автомобиль в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...