Пожарные спасли ребёнка в Печорах

12:45, 02 июня 2025, ПАИ

Пожарные спасли ребёнка в Печорах, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Возгорание произошло в лоджии квартиры на четвёртом этаже в доме на улице Вокзальной, 13. В момент пожара внутри находился ребёнок. Пожарные оперативно ликвидировали огонь и эвакуировали мальчика.

Ребёнок не пострадал. Помимо пожарных, на месте работают полиция и медики. Причины возгорания устанавливаются.