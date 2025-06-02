Пожарные спасли ребёнка в Печорах
Пожарные спасли ребёнка в Печорах, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Возгорание произошло в лоджии квартиры на четвёртом этаже в доме на улице Вокзальной, 13. В момент пожара внутри находился ребёнок. Пожарные оперативно ликвидировали огонь и эвакуировали мальчика.
Ребёнок не пострадал. Помимо пожарных, на месте работают полиция и медики. Причины возгорания устанавливаются.
Борис Елкин попросил с пониманием отнестись к работам на улице Конной и Розы Люксембург
Стал известен список почётных гостей форума «Псковская область: место, где хочется жить»