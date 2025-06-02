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Общество

Пожарные спасли ребёнка в Печорах

Пожарные спасли ребёнка в Печорах, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пожарные спасли ребёнка в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные спасли ребёнка в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные спасли ребёнка в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные спасли ребёнка в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные спасли ребёнка в Печорах
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Возгорание произошло в лоджии квартиры на четвёртом этаже в доме на улице Вокзальной, 13. В момент пожара внутри находился ребёнок. Пожарные оперативно ликвидировали огонь и эвакуировали мальчика.

Ребёнок не пострадал. Помимо пожарных, на месте работают полиция и медики. Причины возгорания устанавливаются.

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