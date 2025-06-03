Великолучанка на электросамокате врезалась во внедорожник

12:50, 03 июня 2025, ПАИ

Великолучанка на электросамокате врезалась во внедорожник Ford, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло у дома №18 на улице Пионерской в Великих Луках. Девушка, управлявшая самокатом, получила травмы и была госпитализирована.

На месте работают сотрудники ГАИ, спасатели и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.