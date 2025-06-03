Великолучанка на электросамокате врезалась во внедорожник
Великолучанка на электросамокате врезалась во внедорожник Ford, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло у дома №18 на улице Пионерской в Великих Луках. Девушка, управлявшая самокатом, получила травмы и была госпитализирована.
На месте работают сотрудники ГАИ, спасатели и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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