Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за выходные

11:55, 02 июня 2025, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, вечером 1 июня поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Городок Дедовичского муниципального округа. В хозяйственной постройке огонь повредил помещение предбанника. Возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В то же время произошло возгорание бесхозного строения на улице Набережная в деревне Максимово Великолукского муниципального округа. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Позднее поступило сообщение о возгорании нежилого дома в деревне Мошенино Невельского муниципального округа. Предположительной причиной пожара стало занесение постороннего источника огня. Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Вечером на Октябрьском проспекте в Великих Луках произошло возгорание в помещении на первом этаже двухэтажного неэксплуатируемого строения. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и две единицы техники.