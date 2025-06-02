Великолучанин предстанет перед судом за выращивание конопли в бытовках

15:11, 02 июня 2025, ПАИ

Сотрудники ОКОН ОМВД России по городу Великие Луки задержали местного жителя, подозреваемого в культивировании и хранении наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В двух строительных вагончиках-бытовках, расположенных на земельном участке, принадлежащем подозреваемому, полицейские нашли и изъяли 19 кустов растений общей массой 430 граммов, которые, согласно проведённым исследованиям, являются коноплёй, содержащей наркотическое вещество – тетрагидроканнабиол.

Для создания благоприятных условий для выращивания конопли строительные вагончики были оснащены системой теплоизоляции, освещением и вентиляцией, что позволяло осуществлять преступный план независимо от времени года и погодных условий, уточнили в пресс-службе.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области











Во время проверки бытовок правоохранительные органы нашли и изъяли пять пластиковых банок объёмом три литра, заполненных высушенными частями конопли общей массой 1 килограмм 823,6 грамма.

В настоящее время уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей) передали в суд. Максимальное наказание по этой статье может составлять до десяти лет лишения свободы.