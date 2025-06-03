Контрабандное вино из США и Франции за 30 млн рублей обнаружила псковская таможня в латвийской фуре

11:12, 03 июня 2025, ПАИ

Контрабандное вино за 30 млн рублей обнаружила псковская таможня в фуре из Латвии, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе таможенники обнаружили в грузовике алкогольную продукцию на миллионы рублей. Алкоголь ввозился из Латвии в Россию. В представленных сотрудникам таможни товаросопроводительных документах имелась информация об алкогольной продукции общим весом брутто 20,4 тонны. Позже выяснилось, что фактический вес товара на 630 кг превышал указанный в документах. При проведении таможенного досмотра оказалось, что 285 бутылок вина, произведенного во Франции, и шесть бутылок с вином, произведенным в США, не были задекларированы.

В отношении латвийского перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ (сообщение таможенному органу недостоверных сведений о наименовании и весе брутто товара при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза).

«Алкоголь, являющийся предметом правонарушения, изъят. В рамках административного расследования назначена товароведческая экспертиза. Но уже сейчас можно сказать, что стоимость всей изъятой алкогольной продукции превышает три десятка миллионов рублей», - отметила исполняющая обязанности начальника таможенного поста МАПП «Бурачки» Татьяна Симонова.