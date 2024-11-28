В Псковской области должна появиться полноценная экосистема по сопровождению НКО, уверены участники сектора

16:47, 28 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области должна появиться полноценная экосистема по сопровождению НКО, уверены участники сектора, присутствовавшие на круглом столе в медиацентре ПАИ. Встреча была посвящена подведению итогов проекта «МФЦ для НКО «Одно окно», который реализовывался в Псковской области с февраля.

Перед обсуждением экосистемы для НКО заместитель директора АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» Максим Марин поблагодарил координаторов проекта «МФЦ для НКО «Одно окно» из центра сопровождения НКО. «Мы столкнулись с тем, что все наши работники – молодые ребята призывного возраста, которых нужно поставить на воинский учет, и центр сопровождения НКО пришёл нам на помощь. В результате мы прошли этот этап безболезненно», – отметил Максим Марин.

Его поддержала заместитель директора центра молодежного инновационного творчества «Юный техник» Юлия Лионова. «У меня теперь есть перечень задач и имеющихся пробелов, и эти новогодние выходные будут очень увлекательными. Часто о бумагах просто не думаешь в потоке проектов, а тут столько всего и такие санкции за отсутствие определённых документов», – поделилась спикер.

Директор центра профессиональных компетенций и развития «Приоритет» Олеся Назарой обратила внимание, что работа по выстраиванию экосистемы для НКО в Псковской области началась в 2018 году и продолжила развиваться во время пандемии.

«Тогда стало ясно, что к вопросам документации НКО надо подходить серьёзно и системно. Ведь государство сегодня выделяет немаленькие деньги, чтобы сопровождать некоммерческий сектор. И вот тогда в самом начале пути мы задумывались о том, что должна появиться какая-то организация, которая бы помогала НКО хотя бы просто начать работать, помочь с уставом. И сейчас несколько таких организацией в регионе есть, пусть это не полноценная экосистема, но какие-то точки входа для НКО всё же имеются. Всё идет к тому, что должна быть системная работа с НКО. Спасибо коллегам за проект «МФЦ для НКО «Одно окно», за то, что они взяли на себя самый рутинный, но самый важный вопрос по отчётности, документам», – поблагодарила Олеся Назарой.

В заключение специалист по управлению персоналом центра профессиональных компетенций и развития «Приоритет» Анастасия Николаева отметила, что проект «МФЦ для НКО «Одно окно» оказался востребованным. «Как специалист по управлению персоналом я хорошо понимаю, какой это огромный труд – разобраться во всех тонкостях законодательства, уметь найти подход к каждой организации, найти правильные алгоритмы, уметь их объяснить», – добавила Анастасия Николаева.