Более 10 км трассы Великие Луки – Новосокольники введено в эксплуатацию после ремонта

16:28, 28 ноября 2024, ПАИ

Два участка автомобильной дороги Великие Луки – Новосокольники введены в эксплуатацию после ремонта по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты обновили порядка 10,2 км трассы в Великолукском и Новосокольническом районах, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Трасса связывает между собой два административных центра Псковской области – Великие Луки и Новосокольники. По ней обеспечивается регулярное сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Раньше состояние покрытия на участках находилось в неудовлетворительном состоянии и давно требовало обновления, на что многократно обращали внимание местные жители. Благодаря нацпроекту проблемные отрезки привели в порядок. На эти цели из федерального бюджета было выделено около 204 млн рублей.

Полный объем работ подрядчик выполнил еще в августе. Дорожники отремонтировали водопропускные трубы, выполнили восстановление существующей укрепленной части обочин и виражей, обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепили обочины и откосы, нанесли дорожную разметку.

Также в ходе ремонта обустроены остановочные и посадочные площадки с пандусами, на которых уложена тактильная плитка для передвижения маломобильных групп населения, установлены автопавильоны, скамейки и урны.