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Общество

15 проектов ТОС реализовали в Пскове

15 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на общую сумму четыре миллиона рублей успешно реализовали в Пскове. Благодаря активной позиции жителей их дома и дворы становятся более комфортными для жизни, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фотоколлаж из Telegram-канала Бориса Елкина

Чаще всего псковичи подают заявки на установку видеонаблюдения и детских спортивных комплексов, а также на замену почтовых ящиков. Менее частыми, но не менее важными стали запросы на строительство контейнерных площадок и капитальный ремонт водопроводных сетей – такие обращения носили единичный характер, отметил Борис Елкин.

«Работу над остальными проектами продолжаем активно вести!» – заключил глава Пскова.

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