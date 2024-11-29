15 проектов ТОС реализовали в Пскове

11:36, 29 ноября 2024, ПАИ

15 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на общую сумму четыре миллиона рублей успешно реализовали в Пскове. Благодаря активной позиции жителей их дома и дворы становятся более комфортными для жизни, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Чаще всего псковичи подают заявки на установку видеонаблюдения и детских спортивных комплексов, а также на замену почтовых ящиков. Менее частыми, но не менее важными стали запросы на строительство контейнерных площадок и капитальный ремонт водопроводных сетей – такие обращения носили единичный характер, отметил Борис Елкин.

«Работу над остальными проектами продолжаем активно вести!» – заключил глава Пскова.