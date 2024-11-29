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Политика

Молодёжные парламенты Псковской области и регионов Белоруссии договорились о сотрудничестве

Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов стал инициатором онлайн-встречи с партнёрами из Белоруссии – в формате круглого стола представители молодёжных парламентов Пскова, Витебска, Могилёва и Молодёжного парламента при Национальном Собрании Республики Беларусь обсудили перспективные направления совместной деятельности в рамках Союзного государства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Членов молодёжных объединений при законодательных органах власти двух стран приветствовал вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко.

«Создание условий для добрососедского сотрудничества братских народов – основная цель сегодняшней встречи представителей Молодёжных парламентов Псковской области и регионов Белоруссии. Именно молодёжь является источником построения будущего, поэтому упор – на выстраивании отношений и новых форм взаимодействия, участии в совместных проектах. Нас связывает общая история, наши народы являются носителями единых ценностей. Уверен, это хороший фундамент для нашей крепкой дружбы», – отметил он.

Председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Александра Бойка, выступающая модератором круглого стола, также отметила, что эта онлайн-встреча – начало знакомства членов молодёжных парламентов двух стран, результатом которого должно стать активное взаимодействие и реализация совместных проектов.

Председатель комиссии по международным делам Молодёжного парламента при Национальном Собрании Республики Беларусь Вадим Плис поблагодарил псковичей за организацию встречи: «Мы очень рады, что вы выступили с такой инициативой. Это очень важно для активизации сотрудничества молодёжи России и Белоруссии. Уверен, что мы найдём много точек соприкосновения, и наши встречи будут проходить на постоянной основе».

Участники круглого стола поделились опытом реализации молодёжных инициатив, рассказали о механизмах взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, а также обсудили, как успешные практики каждой страны, можно адаптировать для общей пользы Союзного государства.

Представители молодёжи двух стран сошлись во мнении, что главные направления совместной работы должны быть связаны с популяризацией традиционных семейных ценностей и сохранением исторической памяти о вкладе советского народа в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Председатель комитета по молодёжной политике Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Максим Ермолин пригласил коллег из Белоруссии присоединиться к участию в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», которую ежегодно организуют российские молодёжные парламенты ко Дню неизвестного солдата.

Предложение нашло отклик у молодёжи соседней страны. Максим Ермолин пообещал оперативно прислать всю необходимую информацию по тестированию, а для дальнейшего общения и более удобной коммуникации на постоянной основе псковичи и белорусы договорились создать общий чат членов молодёжных парламентов.

Ещё одну идею совместного проекта озвучил вице-спикер Виктор Остренко, предложив в следующем году провести на «Кургане Дружбы» международный молодёжный форум с участием членов молодёжных парламентов регионов Северо-Запада и регионов Белоруссии. Инициатива взята в проработку представителями обеих сторон.

Подводя итог встречи, Александра Бойко поблагодарила коллег за готовность к сотрудничеству, подчеркнув, что роль молодёжи в общественной и политической жизни крайне важна и многогранна.

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