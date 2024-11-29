В декабре псковичи смогут попасть на выставку археологических находок минувшего сезона

17:05, 29 ноября 2024, ПАИ

В декабре псковичи смогут попасть на выставку археологических находок, которые удалось обнаружить в Пскове и Псковской области в этом году. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская археология».

Выставка будет работать с 9 по 17 декабря в археологическом центре Псковской области по адресу: Псков, ул. Герцена, 1/1 (вход со стороны Троицкого моста, кнопка на домофоне «Приёмная»).

Для посещения организуются сборные экскурсии. Чтобы попасть на экскурсию, нужно записаться в личных сообщениях ВК-группы «Археологическое общество Псковской области» https://vk.com/arheologpskov и дождаться подтверждения записи. Количество мест в группе ограничено. Выставка бесплатная.

График сбора групп: понедельник, среда в 13:00 и в 17:00; вторник, четверг, пятница в 12:00; суббота (14 декабря) в 11:00 и в 13:00.