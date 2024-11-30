Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства стартует в Печорах сегодня

12:08, 30 ноября 2024, ПАИ

Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства стартует в Печорах сегодня, 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие продлится до 3 декабря. В нём принимает участие более 250 человек. Среди них – представители воспитательной деятельности в вузах России и Белоруссии, представители органов власти – комитетов по делам молодёжи субъектов России, сотрудники управлений и отделов по идеологической работе Белоруссии, руководители патриотических организаций России и Белоруссии, студенческое сообщество, молодёжные патриотические организации, патриотически активная молодёжь России и Белоруссии, сотрудники и участники молодёжных патриотических организаций двух стран, курирующие медианаправление патриотической работы в организациях.

Программа слёта включает образовательную программу, обмен опытом и досуговые мероприятия.

Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства реализуется совместно Министерством науки и высшего образования России, Министерством образования Белоруссии, проектным офисом международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия − Беларусь» и Псковским государственным университетом.

Планируется, что мероприятие посетят почётные гости.