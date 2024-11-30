Уголовник-рецидивист попытался украсть из магазина Великих Лук пять бутылок коньяка

12:36, 30 ноября 2024, ПАИ

Подозреваемого в краже задержали в Великих Луках росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства получили сигнал тревоги из магазина на улице Матвея Кузьмина. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 28-летнего жителя Новосокольников, который похитил из торгового зала пять бутылок коньяка на более чем пять тысяч рублей.

Также установлено, что до этого мужчина похитил из магазина несколько упаковок кофе. Ущерб составил 4 366 рублей. Кроме того выяснилось, что он уже восемь раз привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело, подчеркнули в пресс-службе Росгвардии.