Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Уголовник-рецидивист попытался украсть из магазина Великих Лук пять бутылок коньяка

Подозреваемого в краже задержали в Великих Луках росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства получили сигнал тревоги из магазина на улице Матвея Кузьмина. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 28-летнего жителя Новосокольников, который похитил из торгового зала пять бутылок коньяка на более чем пять тысяч рублей.

Также установлено, что до этого мужчина похитил из магазина несколько упаковок кофе. Ущерб составил 4 366 рублей. Кроме того выяснилось, что он уже восемь раз привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело, подчеркнули в пресс-службе Росгвардии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 ноября 2024

Пожарные ликвидировали возгорание автомобилей в Пыталово
30 ноября 2024

Водитель пострадал в ночном ДТП в Пскове
29 ноября 2024

Прокурор Пскова: Полагаю, Грацкий понесёт заслуженное наказание
29 ноября 2024

Работа в сфере выявления незаконного оборота наркотиков активизирована в Пскове – прокурор Роман Хотченков
29 ноября 2024

До 20 лет тюрьмы грозит двум 18-летним псковичкам за покушение на сбыт наркотиков
29 ноября 2024

Самые частые жалобы псковичей назвал прокурор города Роман Хотченков
29 ноября 2024

Псковичку осудили из-за травмирования двухлетнего ребёнка лошадью во время конной прогулки
29 ноября 2024

Женщина получила травмы в ДТП на пересечении улиц Белинского и Олега Кошевого в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...