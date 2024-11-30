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Андрей Маковский – об участии студентов ПсковГУ в Конгрессе молодых учёных: Это большой шаг вперёд для псковской науки

Важность проведения Конгресса молодых учёных в России отметил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

Фото: ПАИ

Конгресс проходит на федеральной территории «Сириус» и объединяет более семи тысяч участников из почти 40 стран мира. «Лично для меня как доцента и преподавателя это научная БРИКС», – отметил он.

Андрей Маковский подчеркнул, что конгресс даёт возможность познакомиться учёным и руководителям из разных стран, позволяет обменяться информацией, знаниями и открытиями, а также создать собственную систему цитирования, журналов и образовательных программ.

«Псковская область представлена студентами ПсковГУ в области инженерии и физики. Я считаю, что это большой шаг вперёд для псковской науки, что мы участвуем в таких значимых мероприятиях. Ребята презентуют результаты своих достижений и показывают псковскую школу в лучшем свете», – резюмировал он.

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