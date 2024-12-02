Зачем хранить деньги на депозитах и как выбрать надёжный для вклада банк, расскажут на «Серебряном дожде»

11:56, 02 декабря 2024, ПАИ

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 2 декабря в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Выгодно ли сейчас хранить сбережения на банковских депозитах? Как выбрать условия вклада? Что такое накопительный счёт? Можно ли забрать деньги со вклада, если они срочно понадобятся? И как выбрать надёжный банк для вклада?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 2 декабря в 12:30. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».