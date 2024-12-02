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Экономика

Жители Псковской области смогут накопить миллион за 8 лет и 7 месяцев, подсчитали эксперты

Жители Псковской области смогут накопить миллион за 8 лет и 7 месяцев, подсчитали эксперты, составившие рейтинг для РИА Новости. Цифра действительная для псковичей, которые получают медианную зарплату по региону.

Подсчитано также, что доля сотрудников, которые не смогут накопить миллион даже за 10 лет стажа, составляет 25,4%. По совокупности этих показателей Псковская область оказалась на 58-м месте рейтинга из 85 возможных.

Фото: ПАИ

Лидером рейтинга оказался Чукотский автономный округ, накопить 1 миллион рублей в этом регионе можно за четыре года и один месяц. На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором срок для накопления составляет четыре года и семь месяцев. На третьем – Магаданская область с результатом четыре года и семь месяцев. На четвертом и пятом местах оказались Москва и Ненецкий автономный округ, где срок накопления миллиона составляет четыре года 10 месяцев и пять лет один месяц соответственно.

В аутсайдерах – Ингушетия (10 лет и 7 месяцев), Чечня (10,4 года) и Калмыкия (10,3 года).

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