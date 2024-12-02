В Пскове приняли бюджет города на 2025 год в первом чтении
Очередная, 29-я сессия Псковской городской Думы прошла сегодня, 2 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.
В рамках сессии депутаты рассмотрели вопрос о принятии бюджета Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении.
Как доложила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, первоначально общий объём доходов на 2025 год запланирован в сумме 6,8 млрд рублей, общий объём расходов – 6,9 млрд рублей, дефицит составит 6,6 % от общего годового объёма доходов бюджета.
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