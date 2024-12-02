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Происшествия

Ещё более шести миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

Более шести миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Псковского и Порховского районов после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям региона под видом правоохранителей, сотрудников банковской сферы и других организаций звонили незнакомцы. Во время разговора злоумышленники под разными предлогами завладели деньгами собеседников на общую сумму более шести миллионов рублей.

В частности, аферисты предложили собеседникам якобы для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов перевести деньги на «безопасный счёт», что те и сделали. Злоумышленники также обещали организовать для собеседников дополнительный заработок в интернете.

Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

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