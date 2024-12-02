Фальшивые доллары обнаружили в Великих Луках
Фальшивую банкноту номиналом сто долларов США обнаружили в одном из финансовых учреждений Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.
Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
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