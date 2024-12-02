Фальшивые доллары обнаружили в Великих Луках

14:08, 02 декабря 2024, ПАИ

Фальшивую банкноту номиналом сто долларов США обнаружили в одном из финансовых учреждений Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.