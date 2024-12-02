Творческий концерт памяти Владимира Максимова прошёл в Пскове

15:11, 02 декабря 2024, ПАИ

Творческий вечер памяти обладателя почётного звания «Душа земли Псковской», заслуженного работника культуры России Владимира Максимова прошёл в Доме офицеров. Мероприятие собрало на сцене и в зале всех, кто неравнодушен к творчеству областных танцевальных коллективов, сообщили ПАИ организаторы.



Фото: предоставили организаторы мероприятия



Фото: предоставили организаторы мероприятия



Фото: предоставили организаторы мероприятия



Фото: предоставили организаторы мероприятия



Фото: предоставили организаторы мероприятия



Фото: предоставили организаторы мероприятия











Количество участников творческого вечера достигло тысячи человек, из них около четырёхсот – танцоры самодеятельных коллективов области. Для участия в концертной программе приехали коллективы из Себежского, Палкинского, Красногородского, Псковского районов, а также лауреаты регионального «Максимовского» конкурса из Пскова.

«Основную партию исполнял заслуженный коллектив народного творчества – «Театр танца «Русские узоры», так как именно этот коллектив представлял обновлённые постановки балетмейстера, первого руководителя ансамбля Владимира Максимова. Особый успех вызвала композиция «Берёзы памяти моей» из одноименного хореографического спектакля», – отметили организаторы.

В основе музыкального сопровождения была современная аранжировка песни заслуженного артиста РФ Александра Либа. Единение танцоров на сцене, выпускников ансамбля «Русские узоры», находящихся в зале, и просто почитателей псковской хореографии стало достойным финалом первого Максимовского фестиваля в Пскове, обратили внимание организаторы.

«Подвижничество, увлечённость искусством, бескорыстное ему служение – вот главные критерии творческого и жизненного пути Владимира Константиновича Максимова», – подчеркнула режиссёр мероприятия Лидия Чечельницкая. Она также заметила, что Владимир Максимов – хореограф по профессии, призванию и судьбе.

Добавим, что балетмейстер Владимир Максимов вырастил не одно поколение любителей танца, стал воспитателем целой плеяды самодеятельных артистов, создал свою школу танца, принадлежность к которой профессионалы отмечали сразу. За более чем 30-летнюю профессиональную деятельность в его коллективе занимались тысячи детей, подростков, девушек и юношей. Многие из них стали артистами в профессиональных ансамблях, другие же продолжают его дело в учреждениях культуры и искусства.

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