Митрополит Тихон возглавил богослужение в Печорах на Покров

17:29, 14 октября 2026, ПАИ

Божественную литургию в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря совершил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сегодня, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщается в канале обители в мессенджере MAX.



Фото: Александр Масякин



Фото: Александр Масякин



Фото: Александр Масякин



Фото: Александр Масякин



Фото: Александр Масякин









Митрополиту сослужили архимандрит Филарет (Кольцов), братия и гости обители в священном сане. За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники.

По окончании митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

Ранее сообщалось, что вопросы развития Псковской области и продвижения значимых проектов обсудил глава региона Михаил Ведерников с владыкой Тихоном.