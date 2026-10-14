Митрополит Тихон возглавил богослужение в Печорах на Покров
Божественную литургию в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря совершил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сегодня, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщается в канале обители в мессенджере MAX.
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Фото: Александр Масякин
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Фото: Александр Масякин
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Фото: Александр Масякин
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Фото: Александр Масякин
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Фото: Александр Масякин
Митрополиту сослужили архимандрит Филарет (Кольцов), братия и гости обители в священном сане. За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники.
По окончании митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.
Ранее сообщалось, что вопросы развития Псковской области и продвижения значимых проектов обсудил глава региона Михаил Ведерников с владыкой Тихоном.
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