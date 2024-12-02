Псковские спортсмены получат выплаты за достижения на всероссийских и международных соревнованиях
Губернатор Псковской области подписал распоряжение о денежных выплатах спортсменам, достигшим высоких успехов на всероссийских и международных соревнованиях, а также их тренерам. Об этом он сообщил на своей странице в телеграм-канале.
С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года выплаты установлены: Наталье Спиридоновой, занявшей 1 место на чемпионате России по легкой атлетике, и её тренеру Екатерине Алексеевой. Кроме того, в этот же период выплаты будет получать Ника Снеткова, занявшая первое место на чемпионате России по стрельбе из лука, и её тренеру Виталию Андрееву.
С 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года выплаты положены: Павлу Сорину, занявшему первое место на чемпионате России по гребному спорту, и его тренеру Сергею Матвееву. Также их получат: Семён Яганов, занявший второе место на чемпионате России по гребному спорту, и его тренеру Сергей Матвеев.
«Гордимся нашими спортсменами!» – добавил Михаил Ведерников.
И спасибо тренерам – за профессиональную подготовку воспитанников
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Псковские спортсмены получат выплаты за достижения на всероссийских и международных соревнованиях
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