Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет в Великолукском районе
Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и вылетел в кювет в деревне Лакомица Великолукского района. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали два человека: 2004 и 2007 года рождения. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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