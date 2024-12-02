Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет в Великолукском районе

21:00, 02 декабря 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и вылетел в кювет в деревне Лакомица Великолукского района. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два человека: 2004 и 2007 года рождения. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.