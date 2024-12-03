Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 4 декабря

11:55, 03 декабря 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 4 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов синоптики прогнозируют небольшие осадки, местами умеренные, в виде мокрого снега, переходящего в снег. Днём местами по региону пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Также местами ожидается налипание мокрого снега на провода, а на дорогах будет гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём ожидается от -2 до +2. Атмосферное давление будет высоким.