О молодёжной политике поговорили на «Серебряном дожде». Главное

19:41, 03 декабря 2024, ПАИ

Врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 3 декабря.

Главное из эфира: