О молодёжной политике поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 3 декабря.
Главное из эфира:
- в Доме молодёжи на улице Конной, 2 в Пскове завершают ремонт третьего и четвёртого этажей, учреждение откроют в начале 2025 года;
- в Дом молодёжи, в частности, переедет школа креативных индустрий;
- «Команда 2018» не закрылась, а переехала в Дом молодёжи. «Команда 2018» по-прежнему флагманский проектный офис региона»;
- молодёжные организации Псковской области уже привлекли федеральные гранты на сумму 110 млн рублей;
- Остров, Псков, Великие Луки, Печоры и Невель стали лидерами по привлечённым грантам;
- сейчас в России имеется около 200 операторов грантов для НКО и даже бюджетных учреждений – крупные коммерческие и государственные компании, государственные фонды, всероссийские движения;
- центр добровольчества «Путь добра» откроют в Печорах в декабре. Молодёжь там будут знакомить с религией и традициями. «По подобию во всех субъектах РФ будут открываться подобные центры, где молодёжь будут приобщать к нравственным ориентирам», – уточнил Дмитрий Яковлев;
- Дом молодёжи на улице Конной, 2 – не только для молодёжи из Пскова, но и для ребят из районов. «Сейчас продумываем проекты, которые бы привлекли ребят из муниципалитетов», – рассказал Дмитрий Яковлев;
- Дом молодёжи планируют сделать площадкой для проведения игр КВН. «Есть задача Дом молодёжи сделать и Домом КВН. При энтузиазме у нас получится довести КВН до уровня, который был в начале 2000-х годов».
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