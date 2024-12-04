С 5 декабря поменяется схема движения автобуса по маршруту № 104 Псков – Красные Пруды

18:38, 04 декабря 2024, ПАИ

С 5 декабря изменяется схема движения автобуса по маршруту № 104 Псков – Красные Пруды. Об этом ПАИ сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

По многочисленным просьбам жителей деревни Соловьи автобус будет следовать через микрорайон Кресты в прямом и обратном направлении.

Ранее сообщалось, что в Пскове привели в порядок участки улицы Вокзальной.