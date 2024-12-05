В Псковской области через полтора года поисков найдены останки 24-летней девушки
В Псковской области через полтора года поисков найдены останки 24-летней девушки. Погибшая пропала в мае 2023 года в деревне Боросково Островского района. Об обнаружении останков пропавшей сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Погибшая страдала синдромом Дауна и нуждалась в медицинской помощи.
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