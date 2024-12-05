В Псковской области через полтора года поисков найдены останки 24-летней девушки

11:11, 05 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области через полтора года поисков найдены останки 24-летней девушки. Погибшая пропала в мае 2023 года в деревне Боросково Островского района. Об обнаружении останков пропавшей сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

​Погибшая страдала синдромом Дауна и нуждалась в медицинской помощи.