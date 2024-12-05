Псковичи хотели заработать и выиграть в лотерею, но лишились около двух миллионов рублей

13:09, 05 декабря 2024, ПАИ

Около двух миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Опочки, Великолукского и Куньинского районов звонили неизвестные. В ходе общения они под предлогами якобы предоставления дополнительного заработка в интернете, продления договоров на оказание услуг связи, перерасчёта пенсии, а также игры в лотерею ввели граждан в заблуждение и похитили их деньги.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.