Забор отремонтировали возле детсада в Кунье
Часть забора отремонтировали и заменили возле детского сада «Лучик» в рамках благоустройства в Кунье. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём телеграм-канале.
Средства выделило району правительство Псковской области за активное участие муниципалитета в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
«Старый забор со временем покосился, ряд пролётов пришли в негодность и не обеспечивали безопасность детей. Поэтому в выборе объекта для предстоящего ремонта долго размышлять не пришлось», – отметил Олег Лебедев.
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