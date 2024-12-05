Забор отремонтировали возле детсада в Кунье

22:52, 05 декабря 2024, ПАИ

Часть забора отремонтировали и заменили возле детского сада «Лучик» в рамках благоустройства в Кунье. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём телеграм-канале.

Средства выделило району правительство Псковской области за активное участие муниципалитета в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

«Старый забор со временем покосился, ряд пролётов пришли в негодность и не обеспечивали безопасность детей. Поэтому в выборе объекта для предстоящего ремонта долго размышлять не пришлось», – отметил Олег Лебедев.