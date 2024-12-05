О схеме мошенничества россиян с доставкой цветов предупредили в МВД

23:18, 05 декабря 2024, ПАИ

Врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов сообщил о новой схеме мошенничества, связанной с доставкой цветов. Об этом пишет РБК.

Злоумышленники отправляют жертве букеты, которые она не заказывала, а на следующий день звонят из «службы доставки» и просят предоставить данные для подтверждения финансовых операций, утверждая, что это код для подтверждения получения заказа. На самом деле это код для подтверждения финансовых транзакций.

Владимир Прасолов также предупредил о том, что во время распродаж преступники создают поддельные сайты магазинов и маркетплейсов, а также рассылают фишинговые ссылки с заманчивыми предложениями скидок. Переходя по таким ссылкам, пользователи могут скачать вредоносное программное обеспечение, в результате чего мошенники получают доступ к их мобильным устройствам.