Дома культуры ремонтируют в Псковском районе

09:38, 09 октября 2026, ПАИ

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры продолжается в Псковском районе. Ежегодно за счёт средств муниципального бюджета проводятся ремонты как снаружи, так и внутри помещений, сообщила глава округа Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.

Сейчас ремонтные работы идут в Писковичском и Неёловском домах культуры, а также в Рюжском культурно-досуговом отделении Соловьёвского дома культуры.

В Писковичском доме культуры будет отремонтирован фасад здания, крыльцо главного входа и крыльца запасных выходов, обновятся цоколь и отмостка. Ремонт станет подарком к 55-летию учреждения. Завершается ремонт кровли в Рюжском культурно-досуговом отделении. Ведутся работы по ремонту кровли Неёловского дома культуры.

В рамках социального партнёрства администрации округа с ГК «Титан» реализуется заключительный этап обновления Тямшанского дома культуры – ремонт помещения библиотеки. В 2024 году с помощью предприятия уже отремонтированы входная группа, танцевальный и концертный залы, что позволило сделать эти помещения уютными и комфортными для посетителей.

При работе над проектом бюджета на 2027 год также планируется предусмотреть ремонты домов культуры района.