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Общество

Невролог рассказал, как кофе влияет на мигрени

Как употребление кофе влияет на мигрени, рассказал врач-невролог Дмитрий Разумов в беседе с «Радио 1».

Фото: ПАИ

Специалист отметил, что кофеин может усиливать действие некоторых обезболивающих препаратов, в том числе средств, которые применяют при головной боли.

При этом он предупредил: частое употребление кофе само по себе способно провоцировать более частые приступы мигрени. Поэтому чрезмерного увлечения этим напитком лучше избегать.

По словам эксперта, на развитие и течение мигрени также влияют сон и физическая активность. Сон сам по себе способен снять приступ, хотя такой способ помогает не всем и срабатывает не каждый раз. Тем не менее многие замечают, что даже короткий дневной сон продолжительностью около получаса позволяет проснуться практически без головной боли.

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