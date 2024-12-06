Пскович избил двух мужчин кружкой пива

16:32, 06 декабря 2024, ПАИ

Житель Пскова избил двух мужчин кружкой пива, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В сентябре в одном из кафе города пскович познакомился с девушкой. В дальнейшем они пошли отдыхать в другое кафе.

Спустя некоторое время к девушке подошли двое знакомых ей мужчин и между ними завязался диалог. В какой-то момент между мужчинами и псковичом произошёл конфликт. Во время ссоры пскович встал из-за стола, допил пиво и стеклянной пивной кружкой ударил одного из мужчин по лицу, а затем ударил дном кружки другого мужчину.

После ударов стеклянная кружка разбилась, а пскович ушёл из кафе, чтобы не продолжать драку.

В итоге двум мужчинам причинён лёгкий вред здоровью, а псковича обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ.

Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.