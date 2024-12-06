Пскович избил двух мужчин кружкой пива
Житель Пскова избил двух мужчин кружкой пива, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.
В сентябре в одном из кафе города пскович познакомился с девушкой. В дальнейшем они пошли отдыхать в другое кафе.
Спустя некоторое время к девушке подошли двое знакомых ей мужчин и между ними завязался диалог. В какой-то момент между мужчинами и псковичом произошёл конфликт. Во время ссоры пскович встал из-за стола, допил пиво и стеклянной пивной кружкой ударил одного из мужчин по лицу, а затем ударил дном кружки другого мужчину.
После ударов стеклянная кружка разбилась, а пскович ушёл из кафе, чтобы не продолжать драку.
В итоге двум мужчинам причинён лёгкий вред здоровью, а псковича обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ.
Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.