Правительство РФ установило правила приёма в вузы через «Госуслуги»

23:40, 07 декабря 2024, ПАИ

Правительство РФ утвердило правило о применении суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» для всех программ высшего образования, что подтверждается соответствующим постановлением кабмина, пишет РИА Новости.

Согласно этому документу, теперь студенты всех направлений высшего образования могут подавать все необходимые документы для поступления в учебные заведения через «Госуслуги». Ранее такая возможность не была доступна для поступления в магистратуру.

В документе указывается, что настоящее положение устанавливает порядок функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» для поступающих на обучение в образовательные организации высшего образования и их филиалы, расположенные на территории Российской Федерации, по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, базового высшего образования и специализированного высшего образования.

Также абитуриент может подать документы лично в приёмной комиссии вуза, через официальный сайт университета или по почте.