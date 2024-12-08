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Происшествия

Более двух миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Более двух миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Острова и Струг Красных после звонков от мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более двух миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области. Фото: ПАИ

По версии следствия, жителям региона звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов.

Они предложили своим собеседникам дополнительный заработок в Сети, а также сообщили, что некие аферисты будто бы собираются совершить попытки несанкционированного доступа к их счетам и оформления кредитов, в связи с чем следует срочно перевести сбережения на «безопасные счета». Других пользователей злоумышленники ввели в заблуждение, действуя под видом их знакомых, и попросили одолжить им денег.

В итоге жители Псковской области потеряли более двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.

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