Ремонт Вехнянского дома культуры завершили в Новоржевском округе

15:24, 08 декабря 2024, ПАИ

Ремонт Вехнянского дома культуры завершили в Новоржевском округе, сообщила глава округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проекта ТОС «Вехно» изначально было выделено 400 тысяч рублей. На эти средства было запланировано заменить входную дверь, окна, линолеум и покрасить стены. «Начав ремонт, столкнулись с многими трудностями и плохим состоянием пола, а также с необходимостью проведения дополнительных работ. Было принято решение добавить чуть более 230 тысяч рублей», – отметила Любовь Трифонова.

Однако во время ремонта потекла крыша, которая всегда была проблемной. Поэтому было принято решение произвести частичный ремонт крыши, на что из бюджета округа было вновь дополнительно направлено ещё 370 тысяч рублей. Также неравнодушные граждане купили краску, а проводить ремонт подрядчику помогали члены ТОС.

«Долгий ремонт всё же подошёл к завершению. Надеюсь, что общий результат порадует всех и жители и работники будут иметь возможность встречаться и работать в обновлённом уютном помещении», – заключила глава округа.