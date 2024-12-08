О работе скорой помощи, строительстве новых постов, медицине катастроф и санитарной авиации – в интервью с экспертом

22:29, 08 декабря 2024, ПАИ

Почему летом вызовов больше, чем весной? Чем «буханка» лучше «Форда»? Сколько в Псковской области постов? Когда не летают вертолёты и в каких случаях скорая помощь не приедет? Об этом и многом другом рассказал главврач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Праздники и дачники

– Денис Юрьевич, как в этом году распределялась нагрузка сотрудников скорой помощи?

– Нагрузка снижается в весенний и осенний периоды, несколько возрастает летом, причём в районных центрах, и заметно увеличивается в декабре, январе и феврале – это связано с сезонными болезнями и с праздниками. В праздничные дни нагрузка резко возрастает. Падения, травмы, аварии – это всё наша работа. Норматив вызовов скорой помощи для Псковской области – 480 вызовов в сутки на всей территории региона, но в зимний период бывает по 600–650 вызовов в день.

– А почему летом растёт?

– Увеличивается население за счёт дачников. Естественно, растёт и количество вызовов. Но для самих жителей Псковской области лето – самый минимальный по вызовам период. Наши летом отдыхают, а вот приезжие гости приезжают на свои дачные участки и травмируются.

– Почему жителей Псковской области отделяют от дачников?

– Существует критерий привязки к месту проживания. Скорая помощь, как и любая другая медицинская организация, работает по государственному заданию, а оно распространяется только на жителей региона. Тех, кто приехал на территорию, мы обслуживаем дополнительно и получаем финансовое возмещение через территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

– В каких случаях скорую помощь не пришлют?

– Диспетчер понимает, действительно ли нужна скорая помощь, или можно дать совет, консультацию по телефону, или нужно перевести человека в поликлинику – таких за день бывает несколько десятков. Повышение температуры до 39 градусов у нормального, здорового взрослого человека в часы работы поликлиники – это работа поликлиники, вызов туда и переведут. У детей немножко ниже планка – 38,5 градуса, если меньше – придёт поликлиника, больше – поедет скорая. Критериев оценки состояния много: например, при болях в шее диспетчер выяснит, это остеохондроз или что-то другое. При повышении давления свои критерии. Если 180–200, диспетчер даст совет, какую таблетку принять, а в часы работы поликлиники переведёт вызов туда. В поликлиниках организованы отделения неотложной помощи, поэтому врач прибудет с чемоданчиком, в котором есть тонометр, определённые ампулы, таблетки, шприцы.

Отдых на посту

– Пост скорой помощи в районах – это бытовка, где можно отдохнуть?

– Бытовка, только современная и очень красивая. Называется «помещение для отдыха медицинского и немедицинского персонала». Там медики и водители отдыхают, об оказании медицинской помощи внутри этого здания речи не идёт. Их строительство – решение губернатора области Михаила Юрьевича Ведерникова. Он нас услышал, за что большое спасибо.

Пост в Новосокольниках был заселён ещё год назад, сотрудники довольны, отдыхают в чистоте и уюте. В этом году заселили псковский пост, расположенный на базе Псковской межрайонной больницы, которая обслуживает Псковский район, палкинский пост и буквально месяц назад – локнянский пост: там есть комната отдыха водителей, комната отдыха медицинских работников, столовая и комната хранения медикаментов. Посты оборудованы всем необходимым: есть кровати, диваны, тумбочки, подушки, одеяла, постельное бельё, шкафы – обычные и медицинские, телевизоры, холодильники, кухонная утварь.

Сейчас идёт стройка постов в Стругах Красных и Идрице, мы подготовили документацию для Красногородска, а в будущем году запускаем стройку в Пушкинских Горах. Впереди Пустошка и Остров.

– Как определяют место для строительства поста?

– По количеству населения. Кроме Пскова и Великих Лук у нас 24 муниципальных образования, в которых находится 29 постов. В каких-то муниципалитетах может быть два поста. Например, пост находится в Бежаницах, а на расстоянии более 40 километров (и это ещё не конец района) расположена Чихачёвская волость с большим количеством населения. От Бежаниц слишком далеко, и чтобы приблизить помощь, там развернут ещё один пост – чихачёвский. Но понятно: если населённый пункт удалён даже на 60 километров, но там живёт 10 человек, отдельный пост не построят.

Медленно, но верно

– В последние годы удалось значительно снизить дефицит медицинского персонала. Как обстоят дела на станции скорой помощи?

– Удалось снизить дефицит – очень громко сказано, для этого нужны десятилетия. Наверное, это удастся сделать, только когда вернётся распределение медицинских работников.

Мы работаем с этой проблемой, причём не сидя в кабинетах, а в полях. И определённые результаты есть. В прошлом году к нам пришли сразу 22 фельдшера, в этом – ещё девять. Это молодёжь, выпускники среднего учебного заведения. Также пришёл врач, окончивший Псковский государственный университет. В будущем году после клинической ординатуры появится реаниматолог, в 2026-м придут сразу три доктора. И в течение пяти лет появятся ещё семь врачей.

Это наши целевики, с которыми заключены целевые договоры и которые получают выплаты. С каждым работаем индивидуально. Мы знаем их поимённо, на каком они курсе, в какой группе, чему учатся и чем занимаются в текущий момент. Они будут работать у нас в скорой помощи. Каждый прекрасно понимает: поступив в высшее учебное заведение и получая шесть лет стипендию из средств областного бюджета, он либо придёт работать, либо вернёт всю сумму со штрафными санкциями.

За водителей обидно

– Скорая помощь – это ещё и водители. Где вы их находите?

– Водители скорой помощи – проблема для всех регионов. И связана она, наверное, с заработной платой. Не скажу, что она очень низкая, но явно невысокая. Водитель скорой помощи, работая по норме часов, получает около 40 тысяч рублей.

А на юге Псковской области у нас есть очень мощный конкурент – Великолукский мясокомбинат, где заработная плата от 100 тысяч рублей.

Недавно услышал, что зарплата водителей мусоровозов – от 70 тысяч, и мне так стало обидно! Да, работа на мусоровозе сложная и тяжёлая, но не может быть в заработной плате разницы в два раза.

– Медицинское сообщество собирается лоббировать решение этой проблемы?

– Вопрос больше не к медицинскому сообществу, а к законодательной власти. Сейчас медицинские работники первичного звена (это поликлиники) и скорой помощи в разных пропорциях, но получают социальную выплату из Социального фонда России. Это было решение президента. Но выплата производится только медработникам, и сейчас выдвинута инициатива, в том числе и нашим областным Собранием депутатов, о приравнивании водителей к медицинским работникам с такими же выплатами.

– Фельдшер или врач скорой помощи не обидится? Всё-таки ответственность разная.

– Почему это у них ответственность разная? Когда бригада медицины катастроф летит на вызов и водитель, понимая все погодные условия и что нужно домчать за 15 минут, предпринимает максимум усилий, разве он не совершает подвиг?

– Какие требования предъявляют к водителю скорой помощи?

– Есть единственное законодательное требование – наличие удостоверения на право работы со спецсигналами, без чего водителем скорой помощи стать невозможно. Других требований нет, но мы проверяем человека, прежде чем взять его на работу водителем: стаж, место работы, что он водил, умеет ли он вообще ездить на машинах подобного класса.

Две большие разницы

– В медицине катастроф тоже работают медики скорой помощи?

– Территориальный центр медицины катастроф – это структурное подразделение скорой медицинской помощи. Это те же самые мои сотрудники. Выделена одна бригада, базирующаяся только в Пскове, в ней восемь медиков и четыре водителя. У такой бригады меньше вызовов, чем у остальных, но один их вызов может стоить десяти, обслуженных обычной линейной бригадой. Чрезвычайные ситуации – аварии, пожары, суициды на территории города и вокруг него – требуют экстренного реагирования. Мы этого не скрываем, и об этом знают все.

Основные навыки этих специалистов обычные скоропомощные: поставить диагноз, сделать инъекции, определить нужный стационар, транспортировать туда и так далее. Но на базе федерального центра их учат, как в случае массовых аварий или массовых чрезвычайных ситуаций правильно проводить сортировку, выделять тех, кому требуется экстренная помощь, и тех, кто может подождать.

– Нет ли тут пересечения с коллегами, например, из МЧС?

– Абсолютно нет, у нас разный функционал. Бригада медицины катастроф даже не имеет права вытаскивать пациента из разбитой машины, это делает только МЧС. И только МЧС принимает на себя командование всем, что происходит. Вот не дай бог взрыв газа в жилом доме – бригада даже подойти не может, пока МЧС не определит сортировочную площадку – место на безопасном расстоянии, куда будут выносить пациентов и где она должна работать. Здесь медики будут сортировать, кому нужно помочь немедленно, кого можно отпустить, а кому помощь уже не нужна.

– Где ещё может появиться такое подразделение?

– В планах Великие Луки. Первый шаг уже сделан – четыре ведущих фельдшера Великолукской подстанции закончили обучение на базе Федерального центра медицины катастроф в Москве и получили удостоверения о праве заниматься такой работой. Будем дальше двигаться.

Летят «буханки» и вертолёты

– Не стоит ли наконец скорой помощи сменить «буханки» на современный транспорт?

– В прошлом году я сделал пробный запрос на новый автомобиль – полноприводную модель «Соболь», и мы запустили на линии три машины. Пока нареканий от водителей, медиков и пациентов не слышал. Наверное, количество этих машин по отношению к так называемым «буханкам» увеличится. Но «буханка» проверена временем, эта машина пройдёт туда, куда никто больше не проедет. Согласен, в ней трясёт, но нам нужно вывезти пациента из труднодоступной местности, особенно в осеннюю и весеннюю распутицу. А как? «Форд» или «Фиат» туда не пройдут, по шесть-семь километров нести на носилках невозможно.

– Ещё вертолёт может прилететь. Санитарная авиация тоже структурное подразделение скорой помощи.

– В этом году наши фельдшеры вылетали около 120 раз. Они тоже прошли обучение на базе федерального центра в Москве для получения права оказания медицинской помощи на борту воздушного судна, могут работать и в вертолёте, и в самолёте. Пациенты были разные – с инфарктами, инсультами, тяжёлыми травмами, беременные, которых нужно было срочно доставить в перинатальный центр. Бригада обучена всему, базируется в Пскове, заступает на работу ежедневно. Но чем короче световой день, тем короче её дежурство. Ночью вертолёт летать может – сесть ему негде. Посадка в основном осуществляется на стадионах – школьных или муниципальных. Редко возле лечебного учреждения есть посадочная площадка. Сейчас прорабатываем вопрос посадки на трассу. Для этого ГИБДД должна полностью перекрывать движение.

– 120 вылетов в год – это много или мало?

– Достаточно для пациентов, которых нужно переправить из районной в областную клиническую больницу, в клинический перинатальный центр, в детскую областную больницу. Работаем не только мы, но и сотрудники всех этих медучреждений. Они вылетают, забирают сложных пациентов, которые действительно не перенесут три-четыре часа дороги ни на «буханке», ни на «Форде», ни на чём на свете.

Отслеживаем всё

– Как часто жалуются или, наоборот, благодарят пациенты?

– Количество жалоб и благодарностей неодинаковое, благодарностей гораздо больше. Согласно коллективному договору, каждый наш сотрудник, получивший благодарность от пациента, получает благодарность и от станции скорой помощи в виде премии. Каждая благодарность, как, собственно говоря, и жалоба, рассматривается врачом-экспертом и врачебной комиссией: действительно ли эта благодарность обоснованна или она приписана? А жалоба обоснованна или это недовольство тем, что скорая помощь ехала полтора часа к человеку с давлением 160? В таком случае пациенту будет направлен ответ: ваша жалоба необоснованная, есть критерии, когда скорая помощь должна приехать за 20 минут, а когда бригада прибудет как освободится. Это может быть и час, и полтора, и два.

Заключение по всем жалобам делает врачебная комиссия. Это рекомендация мне как руководителю, применить ли к сотруднику дисциплинарное взыскание. Мы всё можем проверить: например, правда ли, что диспетчер нахамил пациенту по телефону, ведь все аудиозаписи сохраняются. При жалобе на неправильный укол смотрим в карту вызова, как сотрудник применил лекарственное средство – в соответствии с протоколом оказания медицинской помощи при конкретном заболевании или просто пациент хотел другое? Если сотрудник сделал не то, от него будет получена объяснительная, и комиссия примет коллегиальное решение о дисциплинарном взыскании.