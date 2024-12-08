В псковской «Точке кипения» подвели итоги проекта «Мы в ТОПе!»

23:34, 08 декабря 2024, ПАИ

Итоги проекта трудовых отрядов подростков «Мы в ТОПе!» подвели в «Точке кипения» Псковского государственного университета сегодня, 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В рамках мероприятия состоялась защита конкурсных работ в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», организованной управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Команды из разных школ Пскова и региона представили антинаркотические уроки перед жюри.

По результатам конкурсного отбора первое место заняла команда многопрофильного лицея № 8. Второе место разделили между собой ребята из Псковской инженерно-лингвистической гимназии и средней общеобразовательной школы № 3 города Порхова. Как отметили организаторы, в ближайшее время команды победителей и их кураторы отправятся в Москву, где побывают в Доме студенческих отрядов «СО.здание» и ближе познакомятся со студенческими отрядами и трудовыми отрядами подростков.

Параллельно с защитой для ребят организовали образовательные площадки по разным направлениям.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.