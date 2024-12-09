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Экономика

Что делать, если банк нарушил права клиента: советы эксперта

Что делать, если финансовая организация нарушила права клиента, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Если банк нарушил права клиента – назначил платёж по кредиту выше обещанного или не выплатил страховку – следует первым делом обратиться в саму организацию. «Банк или другая финансовая организация должны ответить на вашу претензию в течение 15 рабочих дней», – объяснил Александр Иванов. Однако, если в организации запросят дополнительные документы, время для разбирательства в ситуации увеличится до 25 рабочих дней.

Гость студии отметил, что направить претензию в Банк России всё ещё остаётся возможным, но регулятор сначала будет отправлять их в те финансовые организации, на которые пожаловались граждане. Если же ответ банков, МФО или страховщиков не устроит человека, то нужно будет напрямую обратиться в Банк России. «В таком случае регулятор не будет отправлять обращение в финансовую организацию, а рассмотрит его самостоятельно», – уточнил эксперт.

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