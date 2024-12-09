Кофемана задержали росгвардейцы в Пскове
В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 37-летнего псковича, который похитил из торгового зала три упаковки кофе. Ущерб составил 2 090 рублей.
По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.
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