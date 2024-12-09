Более 80 тысяч человек воспользовались сервисом записи на приём к нотариусу через «Госуслуги»

16:34, 09 декабря 2024, ПАИ

Более 80 тысяч человек воспользовались сервисом записи на приём к нотариусу через «Госуслуги», сообщает Минцифры РФ.

При этом оценка гражданами качества работы сервиса составляет 4,7 балла из 5 возможных. 90 % нотариусов страны подключены к электронному календарю нотариуса.

Среднее количество записей через единый портал составляет около 2,5 тысячи в неделю. Но, несмотря на рост количества обращений к нотариусу через единый портал, доля записавшихся на прием к нотариусу с использованием сервиса составляет менее 1 % от общего количества обращений к нотариусу.

На «Госуслугах» можно не только выбрать ближайшего нотариуса и удобное время визита, но и указать нотариальное действие, узнать перечень необходимых документов и при желании – направить их электронные копии заранее, чтобы нотариус подготовился к приему. Самые популярные нотариальные действия: удостоверение доверенностей, открытие наследственного дела, оформление согласия супруга на сделку, сделки дарения имущества, удостоверение завещаний.