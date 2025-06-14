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Общество

Более восьми тысяч жителей Псковского района сделали выбор в онлайн-голосовании за объекты благоустройства

Более восьми тысяч жителей Псковского района сделали выбор во всероссийском онлайн-голосовании по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

  • Более восьми тысяч жителей Псковского района сделали выбор в онлайн-голосовании за объекты благоустройства
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Более восьми тысяч жителей Псковского района сделали выбор в онлайн-голосовании за объекты благоустройства
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Более восьми тысяч жителей Псковского района сделали выбор в онлайн-голосовании за объекты благоустройства
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Более восьми тысяч жителей Псковского района сделали выбор в онлайн-голосовании за объекты благоустройства
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Более восьми тысяч жителей Псковского района сделали выбор в онлайн-голосовании за объекты благоустройства
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой

«Общественное голосование за выбор территорий для благоустройства в 2026 году завершилось. Более восьми тысяч жителей Псковского района стали его участниками. Большое спасибо, уважаемые друзья, за вашу активную позицию! Серьёзную помощь в организации и проведении голосования оказали наши волонтёры из муниципального центра добровольчества, благодарим ребят за работу! Вместе ждём подведения итогов голосования», – отметила Наталья Фёдорова.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное людьми доверие, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.

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