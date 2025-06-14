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Общество

День блогера празднуют в мире

Международный день блогера отмечают сегодня, 14 июня, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Тогда объединились 500 человек из более чем 40 стран, чтобы создать символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

Наряду с Международным днём блогера в мире ежегодно отмечается и так называемый День блога. Он проводится 31 августа. В этот день каждый блогер публикует на своей странице пять ссылок на другие дневники, посвящённые разным темам.

Как говорится на официальном сайте организаторов этого праздника, «блогеры обязательно должны иметь хотя бы один день, который можно было бы посвятить знакомству со своими коллегами из разных стран и с разными интересами».

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День блогера празднуют в мире

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