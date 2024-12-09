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Культура

Более 150 человек примут участие в прослушиваниях проекта «Играй гармонь» в Пскове

Прослушивания творческих коллективов Псковской области при участии Российского центра «Играй гармонь» пройдут в Городском культурном центре Пскова в декабре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Кастинги состоятся 12, 13 и 15 декабря, сообщили организаторы.

В прослушиваниях примут участие свыше 150 человек.

Ранее сообщалось, что в Пскове наградили победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

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