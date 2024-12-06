«Лучших по профессии» наградили в Пскове

14:50, 06 декабря 2024, ПАИ

Награждение победителей III городского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» проходит в Пскове сегодня, 6 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Наградил и поздравил победителей конкурса заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов.

«Этот конкурс проводится уже не первый год, и с каждым годом команда администрации старается сделать его интереснее, наполнить дополнительными смыслами. Конкурс проходил в достаточно серьёзных условиях, по некоторым номинациям разница между победителями составляла буквально несколько баллов. Поэтому это говорит о том, что все вы профессионалы высокого уровня. Мы очень вами гордимся и надеемся, что на вашем примере многие, в том числе молодые люди, выберут именно вашу профессию, ту профессию, в которой каждый из вас достиг высоких результатов, – сказал он.

По итогам конкурса победителем в номинации «Лучший штукатур – 2024» стал Антон Щербатюк (маляр-штукатур ООО «СМК-Конструкция»), в номинации «Лучший столяр – 2024» победу одержал Никита Батаков (столярная мастерская WoodDecor), в номинации «Лучший пекарь – 2024» победителем стала Ольга Бедских (кулинарная студия «Вот это пироги»), а «Лучшим визажистом – 2024» стала Юлия Бахвалова.

«Я очень обрадовалась, что такой конкурс проходит в Пскове. Я участвовала в конкурсе в первый раз за восемь лет своей деятельности. Девочки все были очень достойные, некоторых я знаю лично, мы дружим и общаемся», – поделилась Юлия Бахвалова.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ















Напомним, что конкурс проходил с 18 ноября среди штукатуров, столяров, пекарей и визажистов. Всего за звание лучших боролись 24 псковича.

Фоторепортаж с церемонии награждения смотрите здесь